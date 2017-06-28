КНДР заочно винесла смертний вирок екс-президенту Південної Кореї

Північна Корея заочно оголосила смертний вирок екс-президенту Південної Кореї Пак Кин Хе та начальнику південнокорейської розвідки Лі Бьон Хо, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Пхеньян звинувачує їх у змові з метою вбивства північнокорейського вождя Кім Чен Ина і вимагає від Сеула їх видачі.

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Як повідомило державне інформаційне агентство КНДР, за організацію замаху на вбивство в 2015 році верховного керівника Північної Кореї "зрадниці Пак Кин Хе винесено смертний вирок".

За даними північнокорейського агентства, указ про страту Пак Кин Хе і Лі Бьон Хо видано спільно міністерством державної безпеки, міністерством громадської безпеки та центральною прокуратурою КНДР.

Джерела інформації про спробу вбивства Кім Чен Ина і причетності до змови південнокорейського екс-президента в заяві не розкриваються.

Національне розвідувальне управління Південної Кореї назвало ствердження північнокорейської влади безпідставними, а погрози на адресу своєї країни - недопустимими.

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Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, екс-президент Південної Кореї Пак Кин Хе після грудня 2015 року підписала документ, що санкціонує "зміну керівництва" в КНДР. Конкретна розробка відповідних операцій доручалася національній розвідці.

Розглядалися, зокрема, варіанти з імітацією дорожніх інцидентів або аварії поїзда, на якому їхав Кім Чен Ин. Робилися також спроби заохочення держперевороту в Пхеньяні.