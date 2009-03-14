На боці сомалійських ісламістів воюють громадяни США

На боці сомалійського ісламістського угруповання "Аль-Шахаб" воюють громадяни США. Про це стало відомо з доповіді американського Національного антитерористичного центру, повідомляє ВВС News.

Більшість добровольців вирушають воювати на боці ісламістів з міста Міннеаполіс у штаті Міннесота, до "Аль-Шахабу" приєднуються американці родом з Сомалі. Голова Національного антитерористичного комітету Ендрю Ліпман наголосив, що громадяни США вирушають до Сомалі, щоб "битися за батьківщину, а не воювати проти Америки". Всього в США живуть близько 200 тисяч сомалійців.

Угруповання "Аль-Шахаб" вважається в США терористичною організацією. Її лідери стверджують, що мають зв`язки з "Аль-Каїдою", проте підтвердження цієї інформації у розпорядженні американської розвідки немає.

Радикальні ісламісти вели збройну боротьбу з владою Сомалі впродовж кількох років. Протистояння призупинилося після того, як в країні ввели норми шаріату, а президентом Сомалі став помірний ісламіст, засновник Союзу ісламських судів Шаріф Ахмед. Його кандидатура також не викликала схвалення радикальних угруповань, проте активні бої в Сомалі наразі припинилися.

Лента.ру