Забута війна: глави Пентагону і НАТО розійшлися в думках про виведення військ з Афганістану

Виведення американських військ з Афганістану в 2014 році було проведене занадто швидко, заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс. У той же час генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг зазначив, що рішення про виведення було вірним.

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Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, цей обмін думками відбувся в ході прес-конференції після засідання міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.

У 2011 році американський контингент в Афганістані налічував 130 тисяч військовослужбовців, але до кінця 2014 року сили альянсу в більшості своїй покинули Афганістан і там діє лише місія підтримки урядових сил чисельністю 13,5 тис. осіб.

За даними деяких ЗМІ, що посилаються на дипломатичні джерела, Пентагон має намір знову збільшити свою військову присутність в Афганістані до 3-5 тис. чоловік у зв'язку з погіршенням ситуації і зростаючим впливом руху Талібан в країні.