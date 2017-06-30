"Є потенціал": в США співробітниця радіо переплутала оскароносну зірку з починаючим артистом

З легендарною шотландською виконавицею Енні Леннокс стався кумедний курйоз.

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Так, координатор однієї з радіостанцій Лос-Анджелеса Кайлі послала 62-річній зірці лист, в якому повідомила, що у співачки є потенціал" і шанс потрапити в ротацію.

А ось для того, щоб виконавицю крутили в ефірі потрібно лише відправити свої MP3 записи.

"Я займаюся пошуком артистів, у яких, як я вважаю, є потенціал. Якщо вам це цікаво, надішліть свої записи, я покажу їх програмному директорові, щоб він вирішив, чи цікаві вони для випуску в ротацію", - написала Кайлі Енні Леннокс в листі.

Зірка з гумором відреагувала на пропозицію. Вона розмістила лист на своїй сторінці в Facebook і прокоментувала: "Думаю, у мене є шанс".

Нагадаємо, що володарка "Оскара", "Греммі" і семи Brit Awards Енні Леннокс почала свою кар'єру в 80-х і прославилася по всьому світу з хітом Sweet Dreams, який вийшов в 1983 році. Також Леннокс включена в список "100 найвидатніших виконавців всіх часів за версією Rolling Stone" і має орден Британської імперії.

Разом з Девідом Стюартом Енні виступає в дуеті Eurythmics.