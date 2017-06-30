"Відчула легкий поштовх": Кардашьян раптово згадала "божевілля" українського пранкера Седюка

Американська модель і телеведуча Кім Кардашян поділилася думками в мережі про "напад" українського пранкера Віталія Седюка, який намагався поцілувати сідниці зірки на вулицях Парижа два роки тому.

Спогади Кардашян опублікували на одній з сторінок з відеороликами в Instagram.

Випадок у Парижі для неї не став несподіванкою. Раніше, в 2014 році, пранкер вистрибнув з натовпу і спробував повалити Кім на очах у публіки. Тому коли другий курйозний випадок стався в Парижі, зірка не дуже здивувалася.

"Це той хворий пранкер, який два роки тому напав на мене. Коли ми йшли в ресторан, я його не бачила, відчула лише легкий поштовх. Цей хлопець хотів вкусити мене за сідниці, або поцілувати", – розповіла модель.

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Кардашян також підкреслила, що розіграші Седюка позбавлені всякого сенсу і порушили її особистий простір.

"Це взагалі не смішно, я вважаю божевіллям, що цей хлопець думає, що це нормально так розігрувати людей", – додала вона.

Віталій Седюк намагався поцілувати сідниці Кім Кардашян в Парижі, коли кінозірка йшла на показ одного з Будинків моди.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 15 травня Дніпровський райсуд Києва обрав Седюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, який буде діяти до 12 липня.

Суд зобов'язав Седюка не залишати без повідомлення слідчого межі Києва, за першим викликом в органи слідства, здати на зберігання паспорта, які дозволяють виїзд за межі України. Також суд попередив Седюка про те, що в разі невиконання покладених на нього обов'язків запобіжний захід йому може бути змінена на більш жорстку.