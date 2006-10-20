У московській податковій інспекції прогримів вибух

У будівлі податкової інспекції на Долгоруковській вулиці, будинок 33 в Москві у п`ятницю вранці відбувся вибух, повідомляє РІА Новости.

За даними МНС, вибуховий пристрій потужністю 100 грамів в тротиловому еквіваленті було закладено на рівні другого поверху в одному із зовнішніх кондиціонерів.

За інформацією агентства "Інтерфакс", пристрій вибухнув на підвіконні будівлі близько 7.30 ранку. В результаті інциденту жертв і потерпілих немає, пошкоджена припаркована поряд з інспекцією машина, самій будівлі також завдано незначного збитку.

Лента.ру