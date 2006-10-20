У московській податковій інспекції прогримів вибух
08:29, 20 жовтня 2006Світ
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Пристрій було закладено в кондиціонер
У будівлі податкової інспекції на Долгоруковській вулиці, будинок 33 в Москві у п`ятницю вранці відбувся вибух, повідомляє РІА Новости.
За даними МНС, вибуховий пристрій потужністю 100 грамів в тротиловому еквіваленті було закладено на рівні другого поверху в одному із зовнішніх кондиціонерів.
За інформацією агентства "Інтерфакс", пристрій вибухнув на підвіконні будівлі близько 7.30 ранку. В результаті інциденту жертв і потерпілих немає, пошкоджена припаркована поряд з інспекцією машина, самій будівлі також завдано незначного збитку.
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