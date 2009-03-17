Медведєв обіцяє масштабне переозброєння російської армії і флоту

Масштабне переозброєння російської армії і флоту буде розпочато з 2011 року, повідомив президент РФ Дмитро Медведєв у вівторок на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ.

"Минулого року вже вдалося перевести на сучасну техніку цілий ряд з`єднань і частин, а з 2011 року почнеться масштабне переозброєння армії і флоту", - сказав він.

РІА “Новости”