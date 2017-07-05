Помер барабанщик Прінса

Помер американський музикант Джон Блекуелл-молодший, який був барабанщиком у співаків Прінса і Ді Енджело.

Про це в Instagram артиста повідомила його вдова Ярица.

«Мій чоловік, неймовірний барабанщик Джон Блекуелл-молодший, мирно помер сьогодні зі мною поруч», - написала вона.

«Дякую Господу за його життя і спасибі всім за підтримку», - додала Ярица.

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Музикантові було 43 роки. У 2016 році у нього діагностували пухлину головного мозку.

Блекуелл грав у групі соул-співачки Патті Лабелль, перш ніж приєднатися до колективу Прінса, The New Power Generation. Барабанщик також супроводжував американського виконавця Джастіна Тімберлейка в турі FutureSex/LoveSounds в 2006 році.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в квітні минулого року не стало легендарного Прінса.