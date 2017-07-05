Творці "Хоббіта" і "Володаря перснів" уникли суду за використання образів Толкіна в казино

Кіностудія Warner Bros. після п'яти років судових тяжб уклала, нарешті, мирову угоду зі спадкоємцями Джона Р. Р. Толкіна і видавництвом HarperCollins. Причому на умовах, які не розголошуються, пише Медіаняня.

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Нагадаю, з 2012 року фонд спадщини Толкіна звинувачує студію в порушенні авторських прав і умов контракту, контролюючого створення фільмів на основі творів «Володар перснів» і «Хоббіт» - конкретно видавництво бентежили ліцензування деяких видів мерчандайзингу та використання образів письменника в онлайн-казино і відеоіграх. В якості компенсації хотіли цілих $80 млн.

Warner Bros., подейкують, що заради підписання мирового договору заплатили чималі відступні, але їх сума не розголошується.