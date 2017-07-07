Саміт G20: протестувальники "заблокували" Меланію Трамп в резиденції
Перша леді США Меланія Трамп не змогла взяти участь у зустрічі жінок лідерів Великої двадцятки, оскільки протестувальники заблокували виїзд з готелю.
Через демонстрації, які тривають в Гамбурзі, дружина президента США Дональда Трампа Меланія застрягла в резиденції.
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Перша леді США Меланія Трамп не змогла взяти участь у зустрічі жінок лідерів Великої двадцятки, оскільки протестувальники заблокували виїзд з готелю, повідомляє Independent.
Прес-секретар делегації США розповів про те, що їм не вдалося домовитися про те, щоб місіс Трамп покинула готель, де вона знаходиться.
Трамп висловила співчуття постраждалим у протестах і висловила надію, що люди знаходяться в безпеці.
Відзначимо, що в гостьовому будинку сенату Гамбурга подружжю Трамп довелося оселитися через те, що Білий дім занадто пізно перейнявся питанням розміщення та в результаті в жодному з кращих готелів міста не залишилося місць.