Трамп розпочав зустріч з Путіним з питання про втручання РФ в вибори у США – Тіллерсон
Як зазначив держсекретар США, Путін на зустрічі з Трампом заперечив "таке втручання".
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним порушив тему російського втручання у вибори в США, які відбулися у 2016 році, але російський лідер заперечив можливість втручання з боку РФ.
Про це заявив секретар Державного департаменту США Рекс Тіллерсон, повідомляє The New York Times.
"Трамп розпочав з того, що висловив стурбованість американського народу щодо російського втручання у вибори у 2016 році", - заявив Тіллерсон після зустрічі лідерів країн.
"Він тиснув на нього більше одного разу", - додав Тіллерсон.
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Як відомо, Трамп нещодавно припустив, що Росія ймовірно мала певну роль у намаганні вплинути на вибори на його користь, але також залишив відкритою можливість, що інші країни могли вдатися до таких самих дій.
Як зазначив держсекретар США, Путін на зустрічі з Трампом заперечив "таке втручання". Тіллерсон сказав, що посадовці Сполучених Штатів продовжать обговорювати "рамки" щодо знаходження домовленості з Путіним, щоби у майбутньому не допускати таких випадків.
Тіллерсон був менш оптимістичним щодо перспективи того, що Росія коли-небудь визнає своє втручання в американські вибори.
"Це може просто стати нездоланною розбіжністю в даний момент", - заявив Тіллерсон.