Росія готує райські умови репатріантам з СНД
Заява голови Ради Федерації в Узбекистані
Голова Ради Федерації Сергій МИРОНОВ пропонує створити умови для повернення співвітчизників із країн СНД до Росії.
Як передає РІА «Новости», про це С.МИРОНОВ заявив, виступаючи в Російському культурному центрі Узбекистану.
"Ми готуємо пропозицію для тих, хто хоче повернутися до Росії. Ми повинні створити для них ці умови, зокрема, не тільки умови, але й надати житло", - сказав С.МИРОНОВ.
"Я хочу, щоб ця робота почалася, і ця робота багато в чому розв`яже існуючу в Росії демографічну проблему", - додав він.
За його словами, до російського закону про отримання громадянства будуть внесені необхідні зміни.
"Якщо людина хоче стати громадянином Росії, і у неї є психологічні й ідеологічні підстави для цього, то вживатимуться заходи", - сказав С.МИРОНОВ.
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