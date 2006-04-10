Росія готує райські умови репатріантам з СНД

Голова Ради Федерації Сергій МИРОНОВ пропонує створити умови для повернення співвітчизників із країн СНД до Росії.

Як передає РІА «Новости», про це С.МИРОНОВ заявив, виступаючи в Російському культурному центрі Узбекистану.

"Ми готуємо пропозицію для тих, хто хоче повернутися до Росії. Ми повинні створити для них ці умови, зокрема, не тільки умови, але й надати житло", - сказав С.МИРОНОВ.

"Я хочу, щоб ця робота почалася, і ця робота багато в чому розв`яже існуючу в Росії демографічну проблему", - додав він.

За його словами, до російського закону про отримання громадянства будуть внесені необхідні зміни.

"Якщо людина хоче стати громадянином Росії, і у неї є психологічні й ідеологічні підстави для цього, то вживатимуться заходи", - сказав С.МИРОНОВ.

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