Росії нема для чого втручатися у вибори у Німеччині - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росії нема для чого втручатися у вибори у Німеччині. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на прес-конференції в Гамбурзі за підсумками саміту G20, відповідаючи на запитання про те, чи планує РФ втручатися у виборчий процес у Німеччині і чи була у нього розмова на цю тему з канцлером Ангелою Меркель.

Читайте такожТрамп розпочав зустріч з Путіним з питання про втручання РФ в вибори у США – Тіллерсон«Це якісь провокаційні запитання ви задаєте. Я ж вам сказав, ми і у (вибори) США не втручалися. Навіщо нам ще тут створювати якісь проблеми. У нас хороші відносини з Федеративною Республікою. Це найбільший наш торгово-економічний партнер в Європі, один з провідних наших торгових партнерів у світі», - сказав Путін.

За його словами, Росія і Німеччина реалізую низку великих спільних проектів, наприклад, «Північний потік-2».

«Навколо нього багато всяких небувалиць, суперечок і навіть протидії. Але ви знаєте - це абсолютно очевидно, це в інтересах економіки Європи і в інтересах економіки Німеччини, яка відмовляється від атомної енергетики», - зазначив Путін.

*** 24 вересня 2017 року Німеччині відбудуться загальні парламентські вибори, від результатів яких буде залежати, хто стане канцлером Німеччини.