Багато хто хотів би якомога швидше забути рік, що минає, як нічний кошмар, однак, позитивні події в ньому теж були.

В 2020 році ми переконалися в тому, наскільки людство все ж стійке й гнучке. А ще в тому, що можна покладатися на науку, що прогрес не зупинити, а постійний потік брехні не гарантує збереження влади. Все це - хороші наслідки коронавірусу.

Про це пише Gazeta Wyborcza, все ж визнаючи, що підбивати позитивні підсумки за рік ще не було так важко, як зараз. Звісно, хороші речі не припинили відбуватися в 2020-му. Але в рік пандемії вони здаються лише бульбашками в розплавленій лаві новин, які викликають страх і смуток.

Читайте такожThe Atlantic: Яке покарання заслужив жахливий 2020-й рік, якби був людиною?Більшість позитивних новин, які вдається знайти в інтернеті, - це здебільшого особисті історії. Наприклад, один поліцейський пожертвував печінку жінці, яку вісім років тому відправив до в'язниці. Хтось знайшов у городі діамант. 103-річний ветеран успішно поборов COVID-19...

"Так, ми дожилися до того, що щасливчиками вважаємо тих, хто просто зміг вижити. Такого досвіду світ не мав, напевне, з часів Другої світової війни", - пише польське видання.

Зміни й надії

Пандемія викрила ілюзорність меж, які креслить людська рука. Вона показала, що "кращому" світу ніколи не вдасться відгородитися від "гіршого". Тому що ніхто не здатен збудувати настільки щільну загорожу, щоб через неї не просочився жоден патоген. І люди за своєю природою однакові, не зважаючи на колір шкіри чи місце народження. Всі однаково слабкі у протистоянні з природою й однаково вміло адаптуються до ситуації й шукають засоби захисту. І це дуже хороша новина: світ, попри все, продовжує рухатися далі!

Читайте такожЗалишилось недовго: лікар дав прогноз, коли закінчиться пандемія коронавірусуЦього разу уряди відреагували швидше, ніж під час глобальної фінансової кризи 2008 року. Були схвалені пакети стимуляції економіки. Багато підприємств і робочих місць вдалося врятувати від зникнення. Надію подає приклад Китаю, чия економіка після тривалого жорсткого локдауну швидко повернулася до нормального функціонування.

Найважливіше, що багато пандемічних реформ, швидше за все, залишаться з нами на довго. Серед них - віддалена робота, яка виявилася більш ефективною і економічно вигідною.

Великий стрибок в медицині

Пандемія може також виявитися причиною великого медичного прогресу. Розробка вакцин проти COVID-19 менш ніж за рік - це величезний успіх. Деякі з них базуються на новаторській технології мРНК (вакцини Pfizer і Moderna). І це дає надію на те, що на її основі в майбутньому з'являться ліки від раку чи хвороб серця. Влітку в Австралії вчені похвалилися позитивними результатами доклінічного випробування вакцини від раку.

Читайте такожВ Африці заговорили про загрозу "моральної катастрофи" через брак вакцини від COVID-19Були нарікання на те, що заможні країни повністю розкупили всі дози щеплення від COVID1-19, які були досі виготовлені. Але це лише половина правди. Тому що паралельно була створена ініціатива COVAX, яка охоплює 190 країн і територій. І вона повинна забезпечити дешевими вакцинами бідні країни. Кілька днів тому було оголошено, що програма змогла отримати для таких країн 2 мільярди доз, доставки яких почнуться з початку 2021 року.

Війни менш криваві

В міжнародній політиці позитивних новин в 2020 році було особливо мало. Жодна війна не закінчилася. Натомість були розв'язані кілька нових.

Але конфлікти зникли з перших сторінок газет. З одного боку, це свідчить про те, що світ нав'язливо зосередився на коронавірусі. Але крім цього конфлікти стали менш кривавими. За 2020-й рік в Сирії, наприклад, загинули 1,4 тисяч цивільних. Це в 2,5 рази менше, ніж в 2019-му і в п'ять разів менше, ніж в 2018-му.

Байден замість Трампа

Читайте такожAtlantic Council: 2021 рік принесе 10 можливостей включно з наближенням миру в УкраїніНадзвичайно важливою і позитивною зміною Gazeta Wyborcza називає результати президентських виборів у США. Ще кращою новиною американську кампанію робить той факт, що Дональд Трамп не розв'язав якусь війну, щоб лишитися в Білому домі. Ідея лідерства, заснованого на дезінформації й маніпуляціях, яке розпалює ідеологічні конфлікти й зневагу до інших, зазнала поразки. Хоча важко позбутися відчуття, що цією перемогою світ завдячує лише коронавірусу, який нищить США.

Чиста енергія дешевша, ніж "брудна"

Пандемія COVID-19 скоротила попит на викопне паливо. І, на думку деяких експертів, це наближає нас до кінця ери нафти. Чиста енергія вже дешевша, ніж "брудна". І ця тенденція вже очевидна. Під тиском суспільства найбільші фінансові інститути відмовляються інвестувати у викопне паливо. У вересні конвенція ООН з питань зміни клімату повідомила, що глобальні зобов'язання досягти нульових викидів подвоїлися менш ніж за рік.

Читайте такожПриродні катаклізми цього року обійшлися світу в $150 мільярдівКитай збирається досягти цієї мети до 2060 року. Індія й інші "країни смогів" за два роки будуть мати стільки ж енергії з відновлюваних джерел, скільки й з викопних.

Надії на 2021 рік

Все це дозволяє дивитися з оптимізмом на майбутнє й вірити, що 2021 рік буде кращим. Хоча б у порівнянні. А що, як ні? Тоді нам залишиться надія, пов'язана з відкриттям джерел води на Місяці й слідів життя в хмарах Венери. Нехай тільки Ілон Маск повернеться з Марсу.

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Переклад: Лесь Димань