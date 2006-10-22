Головний приз Римського фестивалю отримала російська кінострічка

Картина Кирила Серебреннікова "Зображаючи жертву" отримала головний приз Римського міжнародного кінофестивалю.

Нагорода за кращий фільм - золотий Марк Аврелій - була вручена російській кінострічці у суботу на церемонії урочистого закриття кінофоруму, повідомляє AFP.

Приз за кращу жіночу роль дістався французькій актрисі Аріан Аскарид (Ariane Ascaride) за роль у фільмі "Вірменія" (Armenia) режисера Робера Гедігяна (Robert Guediguian). Кращим актором названо італіця Джорджіо Коланджелі (Giorgio Colangeli), що зіграв у фільмі Аллесандро Анджеліні (Alessandro Angelini) "Солоний вітер" (L`Aria Salata).

Володарів нагород за кращий фільм і кращі ролі визначало спеціальне жюрі, що складається з 50 кінолюбителів, яке очолював відомий італійський режисер Етторе Скола (Ettore Scola).

Всього в конкурсній програмі фестивалю, що відкрився 13 жовтня, було показано 16 повнометражних картин.

Лента.ру