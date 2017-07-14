Трамп розлютив феміністок компліментом дружині Макрона (фото)

13 липня президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Їх супроводжували дружини.

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"Ви в такій хорошій формі", - сказав Трамп, вітаючи 64-річну Бріджит Макрон.

У соцмережах феміністки розкритикували Трампа за його слова. Наприклад, письменниця і борець за права ЛГБТ Алекс Берг в Twitter написала, що відпускати коментарі з приводу фігури - за межами дозволеного.

В ході передвиборної кампанії Трампа критикували за сексизм через його висловлювання, а кілька жінок звинуватили майбутнього президента у сексуальних домаганнях.