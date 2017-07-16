Тиснява на стадіоні в Дакарі: 8 осіб загинуло, травмовано 49

На стадіоні в Дакарі, столиці Сенегалу, сталася тиснява і бійка, в результаті чого впала стіна. Щонайменше вісім людей загинули і ще 49 отримали поранення, повідомляє "112 Україна" з посиланням на інформаційне агентство AP.

Читайте такожТиснява під час трансляції матчу "Ювентус" - "Реал" у Турині: кількість постраждалих зросла до 1400 людей (фото, відео)

За його інформацією, інцидент стався після закінчення футбольного матчу. Відзначається, що стіна обрушилася в результаті тисняви, що утворилася на виході зі стадіону Demba Diop.

На стадіоні проходив фінал Кубка Ліги між командами Stade de Mbour і Union Sportive Ouakam. Команди зіграли внічию з рахунком 1:1, але рефері дав додатковий час. Stade de Mbour забиває гол і після фінального свистка почалися масові зіткнення і бійки між фанатами двох команд. Поліція застосувала сльозогінний газ. Серед тих, хто прийшов на матч почалася паніка, вони кинулися до виходу. В результаті величезного напору, стіна біля виходу не витримала і впала.