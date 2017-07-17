Помер батько жанру зомбі-хоррору Джордж Ромеро

У віці 77 років помер батько сучасного жанру зомбі-хоррору Джордж Ромеро, пише Los Angeles Times.

За словами представника режисера, він "мирно помер уві сні, після короткої, але агресивної битви з раком легенів". Він помер, слухаючи музику з улюбленого фільму "Тиха людина" (The Quiet Man). Поруч із ним перебували його дружина Сюзан і донька Тіна, повідомила родина режисера.

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Джордж Ендрю Ромеро народився в Бронксі, Нью-Йорк, 4 лютого 1940 року. Він навчався в Університеті Карнегі-Меллона в Піттсбурзі і в 1960 році закінчив університетський Коледж образотворчих мистецтв.

Свою найвідомішу роботу - "Ніч живих мерців" - Ромеро зняв у 1968 році. Він був режисером, а також співавтором сценарію (спільно з Джоном Руссо). У 1999 році картина була включена в Національний реєстр фільмів.

Los Angeles TImes зазначає, що картина поклала початок цілої хвилі фільмів про "зомбі-апокаліпсис". Ромеро називають одним із головних засновників жанру фільмів жахів, а також "батьком фільмів про зомбі".

Ромеро зняв кілька сіквелів до "Ночі живих мерців", таких, як "Світанок мерців" (1978), "День мерців" (1985), "Земля мертвих" (2005), "Щоденники мерців" (2007) і "Виживання мерців" (2009).

Крім франшизи про зомбі, Ромеро був автором сценарію або режисером в картинах "Божевільні" (1973), "Лицарі на колесах" (1981), а також працював над епізодами документального телефільму 1970-х років "Переможці".

Ромеро також відомий своїми акторськими роботами. Він зіграв в кількох своїх стрічках, в числі яких "Ніч живих мерців", "Земля мертвих", "День мерців". Крім того, в 1991 році він знявся в американському трилері "Мовчання ягнят" режисера Джонатана Деммі.