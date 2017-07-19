Успішний губернатор, мільярдер і критик Трампа: що відомо про нового посла США в Росії Хантсмана

Новим послом США в Росії може стати екс-губернатор штату Юта, мормон і син мільярдера Джон Хантсман. 18 липня президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Хантсмана, яку тепер має розглянути Сенат.

В даний час Хантсман є главою Атлантичної ради, очолює фонд боротьби з онкологією. Входить до ради директорів декількох компаній, серед яких, зокрема, Hilton і Ford Motor. Хантсман - зразковий сім'янин, у нього семеро дітей. Він зробив видатну кар'єру як політик, дипломат і бізнесмен.

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Джон Хантсман народився 26 березня 1960 року в містечку Пало-Альто, штат Каліфорнія. Його батько - успішний підприємець, засновник Huntsman Corporation, яка займається хімічною продукцією. Джон Хатсман-старший зі статком у $ 1,1 млрд входить в глобальний рейтинг мільярдерів Forbes. Також батько Хантсмана є прямим нащадком засновників церкви мормонів в штаті Юта.

Джон Хантсман - старший серед своїх дев'яти братів і сестер. У 15 років він кинув школу, щоб виступати у складі рок-гурту Wizard, де грав на клавішних. Пізніше Джон також кинув Університет штату Юта, після чого протягом двох років був місіонером мормонів на Тайвані.

У 1987 році Хантсман все ж закінчив пенсільванський університет, отримавши ступінь бакалавра в галузі міжнародної політики.

Свою кар'єру держслужбовця Джон Хантсман розпочав у 1983 році в адміністрації Рональда Рейгана як помічник по персоналу в Білому домі. Одночасно він працював менеджером у фірмі батька.

Потім протягом року був заступником помічника державного секретаря в департаменті міжнародної торгівлі США. Після цього обіймав посаду заступника помічника міністра торгівлі. Курирував Південно-Східну Азію і Тихоокеанський регіон.

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У 1992-1993 роках Джон Хантсман був послом США в Сінгапурі. Він став наймолодшим американським послом за останні 100 років.

По поверненню в США, Джон Хантсман-молодший продовжив роботу в Huntsman Corporation. В цілому сімейним бізнесом він займався до 2015 року, будучи членом ради директорів Huntsman Chemical.

У 2000-х Хантсман знову повертається на держслужбу заступником торгового представника США в адміністрації Джорджа Буша-молодшого. Після перерви на роботу в Huntsman Family Holdings Co. у 2003-2004 роках Хантсман готується до побудови більш масштабної політичної кар'єри. І протягом 2005-2009 років займає пост губернатора штату Юта.

7 серпня 2009 року Джон Хатсман був затверджений в якості посла США в Китаї. У 2011 році він пішов з поста і повернувся в США, щоб балотуватися в президенти від республіканців. Отримавши третє місце за підсумками праймеріз в Нью-Гемпширі, покинув гонку і підтримав Мітта Ромні.

Відносини Хантсмана з президентом Дональдом Трампом були досить складними і напруженими. Так, у 2012 році, коли Хантсман брав участь у президентських перегонах, Трамп публічно розкритикував його. У свою чергу під час останніх виборів Хантсман спочатку підтримував Трампа, а потім закликав його відмовитися від президентської гонки. Крім того, Хантсман, на відміну від Трампа, визнає небезпеку глобального потепління.

Зазначимо, що Хантсман вважається прихильником жорсткої лінії стосовно Росії.

Нагадаємо, про те, що Хантсман прийняв пропозицію від Дональда Трампа очолити американське дипломатичне представництво в Росії, ЗМІ повідомляли ще в березні.