Демонстрацію в Будапешті розганяють гумовими кулями

Демонстранти, які зібралися в центрі Будапешта, щоб зажадати відставки уряду, вступили в зіткнення з поліцією, повідомляє Reuters.

Людей, що спробували прорватися до будинку парламенту, поліцейські зустріли гумовими кулями і сльозогоном.

За повідомленнями очевидців, з`явилися перші заарештовані і поранені. Демонстранти, частина яких замотала обличчя шарфами, кидають у поліцейських камені і намагаються спорудити барикади.

На вулицях міста з`являються армійські вантажівки і військовослужбовці, повідомляється в прямому ефірі "Вестей".

Нагадаємо, що вранці цього ж дня поліція вже розігнала мітинг опозиції, який спочатку був приурочений до 50-річчя угорського повстання 1956 року.

Багато жителів Угорщини вимагають негайної відставки уряду з 18 вересня, коли в ефірі однієї з радіостанцій пролунав запис слів прем`єр-міністра Ференца Дюрчаня, який відкрито визнав, що вводив населення країни в оману щодо справжнього стану економіки країни.

Лента.ру