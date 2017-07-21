Китай вирішив "очистити" свою культуру від Джастіна Бібера: співакові заборонили у в'їзді, поки "не подорослішає"

Відомому канадському поп-виконавцю Джастіну Біберу заборонили в'їжджати на територію Китаю через його "погану поведінку". Про це повідомляє The Guardian.

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Бюро культури Пекіна заявляє, що зірка викликала "невдоволення серед громадськості" і заборона на в'їзд необхідна для "очищення" мистецтва.

Міністерство культури країни заявило, що рішення закрити в'їзд в країну прийнято через правопорушення, що регулярно здійснюються виконавцем. «Джастін Бібер — обдарований співак, але при цьому вельми неоднозначний і молодий зарубіжний виконавець. Наскільки нам відомо, він відомий поганою поведінкою як у суспільному житті, так і під час гастролей в Китаї, що викликає невдоволення публіки», — вказали у відомстві.

У міністерстві висловили надію на те, що 23-річний Бібер «здатний виправити свою поведінку, коли подорослішає».

Газета нагадала, що у 2013 році співак відвідав Велику Китайську стіну. Скандал вибухнув через те, що на архітектурний пам'ятник музиканта на руках внесли його охоронці.