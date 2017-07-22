Кількість виключень із шкіл Англії за алкоголь і наркотики досягла рекорду

В Англії зафіксували рекордну кількість виключень із шкіл, пов'язаних з вживанням наркотиків та алкоголю. Про це свідчить опублікована міністерством освіти статистика, яку проаналізувала Бі-бі-сі. Так, у 2015-2016 роках в англійських школах відбулося 9250 постійних і тимчасових виключень учнів, спійманих на вживанні алкоголю і наркотиків. Десять років тому, в 2006-2007 навчальному році, таких виключень було 8580.

Читайте такожУ Англії та Уельсі вперше зафіксували ріст кількості новонароджених мігранткамиЩе 2140 виключень пов'язані з так званими проступками "на сексуальному ґрунті".

Найбільше число тимчасових виключень (на короткий термін) було зафіксовано в Йоркширі і Хамбері. В цьому регіоні школи з різних причин виносили рішення про тимчасове відсторонення від навчання понад 50 тис. разів.

Місцеві благодійні організації працюють зі школами, щоб спробувати дати дітям, виключеним із школи, другий шанс. "Мене вигнали з трьох шкіл, тому що я била вчителів та інших учнів. У мене були постійні проблеми з поліцією. Чесно кажучи, я вела себе як скажена собака", - розповідає дівчина по імені Чарлі, якій допомагає благодійна організація в Шеффілді. "Якщо б я не потрапила сюди, опинилася б у в'язниці", - зізнається вона.

В той час, як число школярів зростає, число виключень на ґрунті вживання алкоголю і наркотиків зараз знаходиться на рекордному рівні з 2010 року. При цьому, як випливає з статистики по Англії і Уельсу, число людей у віці 16-24 років, які заявили про вживання наркотиків у минулому році, впала з 30% у 1996 році до 18% у 2016 році.

Прес-секретар міністерства освіти Великобританії зазначив, що повноваження шкіл по виключенню учнів "повинні використовуватися тільки у певних обставинах, а рішення повинні бути законними, обґрунтованими і справедливими".

"Постійне виключення слід використовувати тільки як крайній захід у відповідь на серйозне порушення або постійні порушення правил школи", - підкреслив представник відомства.