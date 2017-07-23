Радбез ООН проведе кризове засідання щодо ситуації в Єрусалимі

У понеділок, 24 липня, відбудеться кризове засідання Ради Безпеки ООН, присвячене ситуації навколо Храмової гори в Єрусалимі. Пропозицію по його скликання внесли в суботу, 22 липня, Швеція, Франція і Єгипет. Члени Радбезу ООН повинні найближчим часом провести нараду про те, "як і чим можна підтримати заклик до деескалації", заявив представник Швеції в ООН Карл Скау, як повідомляє DW.

Конфлікт між палестинцями і ізраїльтянами навколо Храмової гори різко загострився 21 липня і призвів до численних жертв - протягом 24 годин загинули щонайменше шість людей, сотні людей були поранені. Протести спалахнули у відповідь на відмову Ізраїлю прибрати металодетектори при вході на Храмову гору.

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Ізраїльська влада 16 липня встановилв рамки металодетекторів після збройного нападу трьох арабів на поліцейських в Старому місті Єрусалиму. "Оскільки була перетнута червона риска і на Храмовій горі було використано автоматичну зброю, правила безпеки необхідно змінити", - повідомив в ефірі ізраїльського телебачення міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердан.

У п'ятницю, 21 липня, глава Палестинської автономії Махмуд Аббас оголосив, що палестинці заморожують всі контакти з Ізраїлем. За словами Аббаса, рішення залишиться в силі до тих пір, поки Ізраїль не скасує заходи безпеки, прийняті на Храмовій горі в Єрусалимі.