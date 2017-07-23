Трамп підтримує введення нових санкцій проти Росії

Президент США Дональд Трамп підтримає законопроект щодо введення нових санкцій проти Росії.

Про це у неділю заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс у програмі «This Week» з Джорджем Стефанопулосом, передає ABC News.

«Адміністрація підтримує існуючу жорстку позицію щодо Росії, зокрема, запровадження цих санкцій», - заявила Сандерс.

«Початковий текст законопроекту був погано прописаний, але ми змогли попрацювати з Палатою представників та Сенатом і адміністрація задоволена можливістю це робити і внести ті зміни, які були необхідними, і ми підтримуємо нинішній законопроект», – додала Сандерс.

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При цьому, не уточнюється, які саме зміни до законопроекту були внесені адміністрацією Трампа. 15 червня Сенат США затвердив нові санкції проти Росії, поєднавши їх з санкціями проти Ірану в одному законодавчому акті. Законопроект містив положення про те, що президент не зможе скасувати або пом'якшити санкції проти Москви і Тегерана без схвалення Конгресу. Це тоді викликало невдоволення з боку Білого дому і небажання підтримувати проголосований у Сенаті документ, після чого почалися дискусії щодо корегування тексту законопроекту.

Щоб нові санкції набули чинності, їх повинні підтримати в Палаті представників, а також законопроект повинен підписати президент США.

Як повідомляв УНІАН, конгресмени США від обох партій узгодили текст законопроекту про посилення санкцій проти Росії, Ірану і Північної Кореї, голосування має відбутися 25 липня.