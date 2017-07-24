Сотні людей у Тбілісі вийшли на марш "Ні російському фашизму" (фото)

"Ні російському фашизму" - під таким гаслом сотні людей пройшли маршем по проспекту Агмашенебелі в центрі Тбілісі в неділю.

Як повідомляє «Бі-бі-сі», ході, організованій партією "Рух за свободу - Європейська Грузія", спробували протистояти учасники "контр-акції", присутні на тому ж проспекті.

Місцем проведення ходи "Європейської Грузії" був обраний популярний у туристів проспект столиці, де 14 липня вже пройшов націоналістичний Марш грузин" з вимогою посилення імміграційної політики і видворення з Грузії нелегальних іммігрантів.

За словами представників "Європейської Грузії", їх хода стала відповіддю на цей марш і демонстрацією того, що Грузія є толерантною країною, де немає місця фашизму і ксенофобії, виявленим на марші, що, на їхню думку, штучно нав'язуються з Росії.

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"Цією акцією ми кажемо - ні фашизму, який, на жаль, був продемонстрований на цій вулиці кілька днів тому, коли одна досить маргінальна, але все ж ксенофобно налаштована група висловила абсолютно неприйнятну позицію, яка суперечить грузинським цінностям. Ця акція проти них, а також проти влади, яка робить все для того, щоб такі групи існували", - заявив Бі-бі-сі один з лідерів партії Сергі Капанадзе.

Ходу по обидві сторони дороги супроводжували представники правоохоронних органів.

Ситуація загострилася, коли учасники акції дійшли до місця, де зібралися учасники протилежноспрямованої акції, які загрожували не дати лідерам "Європейської Грузії" провести ходу.

Учасники іншої акції заявляли, що лідери "Європейської Грузії" - представники колишньої влади - не мають морального права проводити ходу в центрі Тбілісі, так як на них лежить відповідальність за найтяжчі порушення прав людини при попередньому уряді.

Анонсуючи проведення "контр-акції", організатори та учасники "Маршу грузин" заявляли, що готові до того, що їх розженуть влади.

Однак незадовго до початку ходи частина організаторів "Маршу грузин" заявила, що відмовляється від його проведення і закликала учасників розійтися, пояснюючи це позицією грузинського патріарха.

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Патріархія Грузії в неділю розповсюдила заяву, в якій закликала організаторів утриматися від проведення обох акцій, щоб уникнути "непередбачених наслідків".

Незважаючи на це, деякі учасники "контр-акції" вирішили залишитися на проспекті і зустріти ходу.

Поліція відгородила їх кордоном, не давши можливості наблизитися до страйкарів, проте у учасників ходи через поліцейських полетіли пластикові пляшки, яйця і помідори, супроводжуючись нецензурною лайкою.

За даними поліції, легкі пошкодження отримали декілька чоловік. Незважаючи на це, після недовгого вагання хода "Європейської Грузії" продовжилася, завершившись вже біля станції метро "Марджанішвілі".