В Індії ведучу вбило пальмою (відео)

В індійському місті Мумбаї місцева телеведуча Канчат Нат загинула після того, як на неї впала пальма. 58-річна жінка поверталася з тренування з йоги, коли на неї несподівано звалилося дерево. Внаслідок отриманих травм внутрішніх органів вона померла.

Про це передає Кореспондент з посиланням на Daily Mail.

Момент смерті телеведучої був знятий на камеру, встановлену на одній з вулиць передмістя мегаполісу.

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Свідками інциденту стали кілька перехожих, які спробували надати допомогу жінці. Повідомляється, що Канчат Нат отримала травми внутрішніх органів, а також множинні переломи і пошкодження голови.

Телеведуча померла в лікарні, незважаючи на старання лікарів, які намагалися врятувати її життя.

Чоловік загиблої заявив, що Нат неодноразово скаржилася владі на стан пальм у країні.