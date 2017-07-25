Кількість жертв контрабандистів у Сан-Антоніо зросла до 10

Від теплового удару у виявленій на парковці супермаркету в Сан-Антоніо в штаті Техас вантажівці загинули десятеро мігрантів.

Уточнені дані у понеділок, 24 липня, повідомили представники місцевої владив, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих. Ще щонайменше 15 осіб - дітей і дорослих - у тяжкому стані.

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Багато з виявлених нелегальних мігрантів постраждали від теплового удару та зневоднення, адже в транспортному засобі не працювала система кондиціонування. При цьому в Сан-Антоніо температура повітря сягала 37,8 градуса за шкалою Цельсія, наголошують представники місцевої влади.

Між тим дипломати Мексики повідомили про наявність серед виявлених біженців - як серед тих, хто вижив, так і серед загиблих - своїх громадян, інформує агентство AP, що посилається на слова генерального консула Мексики в Сан-Антоніо.

За інформацією консула, наразі ведеться робота з встановлення осіб виявлених мігрантів. Міністерство закордонних справ Гватемали також заявило, що серед виявлених мігрантів щонайменше двоє вихідців з цієї країни.