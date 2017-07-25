ЗМІ дізнались, коли на екрани вийде новий фільм про Джеймса Бонда

Стрічка про Джеймса Бонда від студій Metro-Goldwyn-Mayer і Eon Productions повернеться на екрани у 2019 році, пише Variety.

Видання повідомляє, що 25 фільм про легендарного шпигуна вийде 8 листопада 2019 року.

Компанії заявили, що додаткові подробиці щодо виходу фільму, у тому числі дати міжнародного випуску, режисера будуть оголошені пізніше.

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При цьому, що стосується виконавця головної ролі, то інсайдери вважають, що є високий шанс, що Крейг повернеться, принаймні, ще один вихід, як 007.

Як повідомляв УНІАН раніше, Деніел Крейг з дня на день готовий підписати договір на зйомки в продовженні "бондіани" - продюсеру Барбарі Брокколі вдалося після багатомісячних переговорів умовити актора вже в п'ятий раз зіграти роль агента 007. За даними Mirror, для того, щоб умовити актора, продюсери заручилися підтримкою його дружини Рейчел Вайс, яка схвалила ідею.

За твердженням актора, його заяви про те, що «він краще розкриє собі вени, ніж зніметься у фільмі про агента 007» були зроблені, раніше зопалу. «Це було на наступний день після завершення зйомок «Спектру». Я не був удома цілий рік», - сказав він.