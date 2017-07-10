Продюсери вмовили Крейга зіграти Бонда вп'яте

Деніел Крейг з дня на день готовий підписати договір на зйомки в продовженні "бондіани" - продюсеру Барбарі Брокколі вдалося після багатомісячних переговорів умовити актора вже в п'ятий раз зіграти роль агента 007, повідомляє The Hollywood Reporter.

За даними Mirror, для того, щоб умовити актора, продюсери заручилися підтримкою його дружини Рейчел Вайс, яка схвалила ідею.

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За твердженням актора, його заяви про те, що «він краще розкриє собі вени, ніж зніметься у фільмі про агента 007» були зроблені, раніше зопалу.

«Це було на наступний день після завершення зйомок «Спектру». Я не був удома цілий рік», - сказав він, сміючись. «Як я розумію, у мене найкраща у світі робота. І я маю намір продовжувати займатися нею до тих пір, поки вважаю саме так. Якщо з якоїсь причини я її втрачу, то буду дуже за нею сумувати».

Також просочилася інформація, що продюсери хочуть залучити до створення головної пісні Адель, чия «Skyfall» для фільму «007: Координати «Скайфолл» отримала «Греммі», Brit Awards і «Оскар».

Як повідомляв УНІАН, у травні на 90-му році життя помер актор Роджер Мур, який зіграв Джеймса Бонда в семи фільмах.