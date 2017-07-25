У Лос-Анджелесі встановили питні фонтанчики із текілою (відео)
Фонтанчики із напоєм з'явилися лише на один день у трьох місцях: в торговому центрі Hollywood & Highland, на Веніс-Біч і в гей-барі The Abbey в Західному Голлівуді.
У Лос-Анджелесі встановили питні фонтанчики з текілою. Нововведення були приурочені до Національного дня текіли, який відзначається в США 24 липня, пише The Hollywood Reporter.
Фонтанчики з напоєм бренду Jose Cuervo з'явилися лише на один день у трьох місцях: в торговому центрі Hollywood & Highland, на Веніс-Біч і в гей-барі The Abbey в Західному Голлівуді. Вони почали функціонувати опівдні в понеділок, а завершилася акція ввечері того ж дня.
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Кожному шанувальнику текіли довелося чекати своєї черги в середньому від 10 хвилин до години через великий наплив дегустаторів.
Як відзначає видання, до безкоштовного алкоголю допускали тільки повнолітніх (віком від 21 року). Щоб попити з фонтанчика, треба було показати посвідчення особи (ID).
Поряд із об'єктами постійно перебували співробітники служби безпеки.
"That's tequila!" #h2cuervopic.twitter.com/eV0APsC3Tt— Sam Reed (@HereReedThis) July 24, 2017