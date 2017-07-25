У Лос-Анджелесі встановили питні фонтанчики із текілою (відео)

У Лос-Анджелесі встановили питні фонтанчики з текілою. Нововведення були приурочені до Національного дня текіли, який відзначається в США 24 липня, пише The Hollywood Reporter.

Фонтанчики з напоєм бренду Jose Cuervo з'явилися лише на один день у трьох місцях: в торговому центрі Hollywood & Highland, на Веніс-Біч і в гей-барі The Abbey в Західному Голлівуді. Вони почали функціонувати опівдні в понеділок, а завершилася акція ввечері того ж дня.

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Кожному шанувальнику текіли довелося чекати своєї черги в середньому від 10 хвилин до години через великий наплив дегустаторів.

Як відзначає видання, до безкоштовного алкоголю допускали тільки повнолітніх (віком від 21 року). Щоб попити з фонтанчика, треба було показати посвідчення особи (ID).

Поряд із об'єктами постійно перебували співробітники служби безпеки.