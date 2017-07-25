Україна не допомагала Клінтон на виборах президента США - посольство

Посольство України в Сполучених Штатів Америки заперечує твердження президента США Дональда Трампа про допомогу його суперниці Гілларі Клінтон на виборах президента цієї країни у 2016 році. Про це повідомляється у мікроблозі Посольства України в США у Twitter.

"Відповідально заявляємо: Уряд України не допомагав жодному з кандидатів на виборах-2016", - наголошують українські дипломати.

"Ми вдячні США за двопартійну підтримку України", - заявили в посольстві.

Як повідомляв УНІАН, Трамп звинуватив Україну у намаганні зірвати його минулорічну виборчу президентську кампанію на тлі незадоволення роботою генерального прокурора США Джефа Сешинза.

"Українські зусилля зі зриву кампанії Трампа - "непримітно працюючи над підтримкою Клінтон". Так де ж розслідування, генеральний прокуроре...", - написав він у Twitter.

Президент США зауважив: "Генпрокурор Сешинз обрав дуже слабку позицію щодо злочинів Гілларі Клінтон".

Зокрема, Трамп повідомив, що мова йде про хакерські взломи серверів Демократичної партії, електронні листи Клінтон, а також про представників компанії Intel, які нібито зливали інформацію. Також американський лідер стверджує, що проблема полягає у тому, що виконуючий обов'язки керівника Федерального бюро розслідувань (ФБР) Ендрю Маккейб, який розслідує справу електронних листів Клінтон, отримав від неї 700 тис. доларів.

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Раніше кандидат на посаду директора Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей обіцяв перевірити повідомлення про нібито втручання України у президентські вибори в США.

Під час сенатських слухань щодо затвердження нового голови ФБР кандидату на цю посаду Рею довелось відповідати на питання сенатора-республіканця Ліндсі Ґрема. Той попросив претендента висловити оцінку закидів про нібито втручання України у перебіг виборчої кампанії 2016 року в США. Такі закиди на початку 2017 року з'явились на шпальтах видання Politico у статті "Спроби України саботувати Трампа нашкодили їй самій" журналіста Кеннета Фоґеля.

Ґрем, який є одним із провідних рушіїв розслідування втручання Росії у вибори в США, запитав Рея: "Розслідування видання Politico виявило, що американка українського походження, яка консультувала DNC, зустрічалась з високопосадовцями Посольства України в Вашингтоні з метою викрити зв’язки співробітника виборчого штабу Трампа Пола Манафорта з Росією, відповідно до повідомлень людей, безпосередньо обізнаних з ситуацією. Вам відомо про ці звинувачення?".

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Рей відповів, що про звинувачення йому невідомо, але підтвердив тезу сенатора, що "для України було б неправильно втручатись у наші вибори".

"Я із задоволенням займусь цим", - заявив Рей про необхідність розібратись у питанні "втручання України у вибори США".

Пізніше 12 липня речниця Білого дому Сара Сандерс, відповідаючи на звинувачення про втручання РФ у вибори в США на боці Трампа, заявила, що змова Демократичної партії з урядом України, на її думку, підкріплена більшою кількістю доказів. При цьому в Білому домі також послались на розслідування Фоґеля. "Якщо і є якісь докази змови в ході минулих президентських виборів у США, то це - докази змови між Демократичною партією США та урядом України", - сказала Сандерс.

18 листопада 2016 року посол України в США Валерій Чалий заявив, що дипломати посольства України в США в останні місяці перед виборами президента США, які відбулися 8 листопада, провели інтенсивну роботу із взаємодії зі штабами кандидатів в президенти США. «У нас, дипломатів, зокрема потужної команди, яка працює у США, останні місяці велася дуже інтенсивна робота по взаємодії зі штабами кандидатів, і це абсолютно дозволено і природно робити після з’їздів», - сказав він. Чалий зауважив, що був запрошений на з’їзд як республіканців, так і демократів. «Ми намагалися зробити так, щоб питання України було відображено належним чином у платформах кандидатів. Я можу зараз визнати, що це нам вдалося навіть краще зробити з республіканцями. Тому що ви можете знайти в платформі кандидата від республіканців чіткі позиції по Україні: невизнання окупації Криму, невизнання агресії, а також питань, які стосуються підтримки України в сфері безпеки і оборони», - додав посол.

Він поінформував, що провів 47 зустрічей з сенаторами і конгресменами від республіканців і демократів.