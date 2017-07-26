Супермодель Кейт Мосс заручилась із молодшим на 13 років нащадком Отто фон Бісмарка - ЗМІ

Британська 43-річна супермодель Кейт Мосс заручилась із молодшим на 13 років нащадком Отто фон Бісмарка Ніколаєм. Про йе пише The Mirror.

Зазначається, що парочку піймали після походу в театр і на пальці моделі була одягнена обручка із діамантом.

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Видання також зазначає, що Мосс остаточно оформила своє розлучення у жовтні 2016 року.

Як повідомляв УНІАН раніше, в імператорському будинку Японії повідомили про майбутні заручини принцеси Мако Акісіно - першої внучки правлячого імператора Акіхіто і старшої дочки його сина Акісіно. Обранцем 25-річної принцеси став її ровесник Кей Комура, співробітник юридичної фірми. Вони познайомилися п'ять років тому, будучи студентами Міжнародного християнського університету в Токіо.

Оскільки майбутній наречений принцеси - не знатного походження, з подачею заяви про вступ у шлюб принцеса Мако позбавляється титулу і залишає імператорську родину.