Путін схвалив розміщення авіагрупи ЗС РФ в Сирії на 49 років

Президент Російської Федерації Володимир Путін схвалив розміщення російської авіагрупи в Сирії терміном на 49 років.

Про це йдеться в документі, розміщеному на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

«Ратифікувати протокол до угоди між Російською Федерацією і Сирійською Арабською Республікою про розміщення авіаційної групи Збройних сил Російської Федерації на території Сирійської Арабської Республіки від 26 серпня 2015 року, підписаний в місті Дамаск 18 січня 2017 року», - йдеться в федеральному законі, ухваленому Державною думою РФ 14 липня 2017 року.

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На сайті Міністерства закордонних справ РФ опубліковано протокол до угоди між РФ і Сирією, в якому сказано: «Угода діє впродовж 49 років і автоматично продовжується на наступні 25-річні періоди, якщо жодна зі сторін не менше ніж за один рік до закінчення відповідного періоду не сповістить у письмовій формі дипломатичними каналами іншу сторону про свій намір припинити її дію».

Також сказано, що для розміщення російської авіаційної групи сирійська сторона передає російській стороні в безоплатне користування на весь термін дії угоди ділянку місцевості (земельну ділянку) аеродрому Хмеймім, а також об'єкти нерухомості, розташовані на цьому аеродромі.

«Нерухоме майно, передане сирійською стороною для розміщення російської авіаційної групи, має бути вільним від прав і домагань третіх осіб та інших», - йдеться в протоколі.