"Томагавки" Трампа змусили Асада перемістити свою бойову авіацію до військової бази Росії - CNN

Сирійський уряд перемістив більшість своїх бойових літаків, щоб захистити їх від можливих ударів США.

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Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела в американських збройних силах.

Переміщення літаків почалося незабаром після того, як США 6 квітня завдали ракетного удару по сирійській авіабазі Шарат, який знищив 24 сирійських літаки, пише "ЄвроПравда".

Уряд перемістив свої літаки ближче до російської бази Хмеймім в Латакії.

Представник американських збройних сил заявив, що мова йде про переміщення ледь не всіх бойових літаків Сирії.

За словами джерела, таким чином президент Сирії Башар Асад "шукає захисту у Кремля".

У Дамаску вважають, що близькість російської бази змусить Пентагон утриматися від подальших ударів.