У Німеччині сталася стрілянина у нічному клубі, є жертва та поранені

У німецькому місті Констанц у нічному клубі сталась стрілянина, внаслідок чого загинула щонайменше 1 людина та ще 3 дістали поранення. Про це повідомляє Reuters.

34-річний підозрюваний постраждав від травм, що загрожують життю, в ході перестрілки з поліцейськими. Підозрюваний був доставлений в лікарню. Мотив для стрільби поки неясний. Один поліцейський був також поранений.

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Поліція заявила в заяві, що в місті були розгорнуті спеціальні сили спецназу, оскільки було неясно, чи діяв підозрюваний насамоті або мав спільників.

У Міністерстві закордонних справ України з'ясовують, чи є серед постраждалих українці.

Раніше у Києві на Татарці сталась стрілянина, постраждав хлопець.