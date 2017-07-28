У Києві на Татарці сталась стрілянина, постраждав хлопець

У Києві на Татарці сталась стрілянина, внаслідок якої 24 – річний хлопець отримав 6 поранень.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомила старший інспектор Шевченківського управління поліції в Києві Ірина Сенишин.

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Вона зазначила, що постріли були здійснені з травматичної зброї, тому поранений не має проникаючих ран і сьогодні буде виписаний з лікарні.

«Вночі, коли пролунали постріли, на місце події було направлено слідчо-оперативну групу, яка на місці події виявила потерпілого 24-річного місцевого мешканця, у якого було здійснено 6 пострілів. Особу нападника не вдалось на даний момент встановити, але проводяться всі необхідні слідчі дії. За інформацією при допиті потерпілого, який знаходиться у лікарні, з’ясовано, що один з можливих варіантів є те, що стрілянина трапилась через жінку», - розповіла вона.

"Київ оперативний" в Facebook повідомив, що молодий чоловік отримав поранення руки і ребер. У терміновому порядку він був госпіталізований. Нападники з місця втекли.