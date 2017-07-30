Соліст Rammstein попросив про допомогу після зустрічі з російськими зірками в Баку

Вокаліст німецької рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн відвідав фестиваль «Жара» в Баку, під час якого попросив про допомогу через пильну увагу російських знаменитостей, пише Snob.ru.

У фестивалі в Азербайджані брали участь багато російських артистів. Сам Ліндеманн у фестивалі участі не брав, він приїхав до Баку як гість.

Російські поп-зірки постійно фотографувалися з лідером Rammstein, причому німець на знімках виглядав нещасним. На це звернув увагу житель Баку Шаміль Рамазанов, який жартома попросив Ліндеманна двічі моргнути, якщо того тримають у заручниках.

Через два дні Тілль Ліндеманн відповів на заклик жителя Баку. На опублікованому в Instagram відео видно, що німецький музикант тримає в руках серветку зі словом «Help» і двічі моргає.

Фестиваль «Жара» проходив в Баку з 27 по 30 липня.