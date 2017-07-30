Соліст Rammstein попросив про допомогу після зустрічі з російськими зірками в Баку
16:45, 30 липня 2017Світ
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На опублікованому в Instagram відео видно, що німецький музикант тримає в руках серветку зі словом «Help».
Російські поп-зірки постійно фотографувалися з лідером Rammstein / фото instagram.com/reiband
Вокаліст німецької рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн відвідав фестиваль «Жара» в Баку, під час якого попросив про допомогу через пильну увагу російських знаменитостей, пише Snob.ru.
У фестивалі в Азербайджані брали участь багато російських артистів. Сам Ліндеманн у фестивалі участі не брав, він приїхав до Баку як гість.
Російські поп-зірки постійно фотографувалися з лідером Rammstein, причому німець на знімках виглядав нещасним. На це звернув увагу житель Баку Шаміль Рамазанов, який жартома попросив Ліндеманна двічі моргнути, якщо того тримають у заручниках.
Через два дні Тілль Ліндеманн відповів на заклик жителя Баку. На опублікованому в Instagram відео видно, що німецький музикант тримає в руках серветку зі словом «Help» і двічі моргає.
Фестиваль «Жара» проходив в Баку з 27 по 30 липня.
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