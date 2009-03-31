Медведєв їде у гості до Меркель

Російський президент Дмитро Медведєв зустрічається з канцлером ФРН Ангелою Меркель. Переговори відбуваються перед самітом G-20 у Лондоні та ювілеєм НАТО. Говоритимуть у Берліні і про українську ГТС.

Медведєв і Меркель прагнуть узгодити позиції перед самітом «великої двадцятки» в Лондоні, що запланований на четвер. Півроку тому у Вашингтоні вони вже зустрічалися з цією ж метою. Відтоді економічна ситуація в обох країнах погіршилася. Особливо Росія потерпає від світової економічної кризи та низьких цін на нафту.

Депутат бундестагу від правлячого Християнсько-демократичного союзу Карл-Георг Вельман вважає, що зустріч у Берліні – шанс поговорити про спільні економічні зусилля з подоланню фінансової кризи. «Я очікую, що будуть обговорені теми, які для нас грають важливу роль, - це енергетика, майбутній саміт НАТО і інші теми світового значення», - сказав депутат.

Меркель прийматиме Медведєва через тиждень по тому, як Європейський союз і Україна домовилися модернізувати українську газотранспортну систему. Ухвалене в Брюсселі рішення викликало надзвичайно сувору критику керівництва в Москві, яке побачило за ним спроби обійти інтереси Росії. «Моє особисте переконання, що в модернізацію газових шляхів України повинна бути включена і Росія. Обидва керівники будуть це обговорювати», - сказав депутат ХДС Вельман.

Німецькі політики проте добре усвідомлюють, що Росія знаходиться, як і раніше, в переломній фазі свого розвитку і тому прагне не вирішувати свої проблеми, наприклад, пов`язані з фінансовою кризою, поодинці. Вельман підкреслює, що в результаті кризи і приходу до влади нової американської адміністрації, відкриваються нові можливості для співпраці. Причому не тільки Росії і Німеччині, а Росії і Європи, Росії і Америки.

Виступаючи недавно з нагоди 60-й річниці НАТО, Меркель закликала до тіснішої співпраці з Росією у питаннях безпеки. Вона сказала, що сторони мають спільні виклики – боротьбу з тероризмом та нерозповсюдження ядерної зброї. Водночас у своїй промові в бундестазі Меркель заявила, що двері НАТО залишаються відчиненими для України та Грузії. Проти подальшого розширення Альянсу, як відомо, категорично виступає Росія.

За майже рік правління Медведєва в Кремлі його імідж «ліберала» у Німеччині сьогодні мало хто згадує. Журналісти та експерти вважають його «другим номером» після прем’єра Володимира Путіна, який продовжує проводити жорстку політику. Депутат бундестагу Вельман застерігає від надмірної ейфорії з приводу російського президента: «Я не знаю, чи можемо ми взагалі вживати такі позначення, як «ліберальний» і «риночник».

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