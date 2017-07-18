Трамп пригрозив президенту Венесуели економічними санкціями

Президент США Дональд Трамп пригрозив вжити "рішучі і швидкі економічні дії" в разі, якщо президент Венесуели Ніколас Мадуро скличе Установчі збори 30 липня. Про це йдеться в заяві, опублікованій Білим домом.

"Вчора венесуельський народ знову дав зрозуміти, що він виступає за демократію, свободу та верховенство закону. Тим не менш, їх сильні і мужні дії як і раніше ігноруються поганим лідером, який мріє стати диктатором", - наголошується в заяві.

Читайте такожУ Венесуелі в ході організованого опозицією "народного" референдуму застрелили 2 осіб

Трамп зазначив, що "Сполучені Штати не будуть стояти осторонь у той час, як Венесуела руйнується".

За словами президента, США - разом з народом Венесуели в його прагненні "знову зробити свою країну повноцінною і процвітаючою демократією". Трамп в черговий раз зажадав проведення "вільних і справедливих виборів".

Як повідомляв УНІАН, на початку травня президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що в рамках своїх конституційних повноважень скликає Національні установчі збори для реформування венесуельської держави, реформування правової системи, а також Конституції з метою досягнення миру в республіці.

Лідер опозиції Енріке Капрілес закликав жителів країни не підкорятися рішенням президента і продовжити виступи на вулицях.