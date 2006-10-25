Президент Росії Володимир ПУТІН називає безпідставними твердження про імперські амбіції Росії і заявляє про пріоритетність співпраці з СНД.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, про це В.ПУТІН заявив сьогодні під час «прямої лінії» з росіянами.

«Говорити про те, що у Росії є якісь імперські амбіції, пов`язані з можливим відродженням Радянського Союзу – безпідставно», - сказав В.ПУТІН. Президент Росії вважає економічну інтеграцію пріоритетним напрямом співпраці на пострадянському просторі.

Президент Росії, відповідаючи на питання жительки Севастополя, сказав, що в колишніх союзних республіках «само СНД сприймалося як механізм цивілізованого розлучення, і в цих республіках робили все, аби відродити свою державність». «Росія надала їм таку можливість, зробила це свідомо, це був вибір Росії. Добре це чи погано - що ж, такі історичні і політичні реалії сьогодення», - констатував він.

З іншого боку, відзначив В.ПУТІН, упродовж сторіч Росія і народи нині незалежних держав існували в рамках єдиної країни, що позначилося на людських долях, економіці, глибокій кооперації, взаємозалежності транспортних систем. «Я вважаю, що ми повинні скористатися цими очевидними конкурентними перевагами перед іншими нашими партнерами, ми повинні рухатися в бік інтеграції перш за все в економічній сфері», - наголосив глава Російської держави.

На його думку, не можна нехтувати створені механізми в рамках Єдиного економічного простору, ЄврАзЕС, Договори про колективну безпеку. «Навпаки, ми маємо намір приділяти цьому першорядне значення. Співпраця з країнами СНД - абсолютний пріоритет зовнішньої політики Російської Федерації», - наголосив В.ПУТІН.