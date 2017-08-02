У Сирії обстріляли російське посольство
18:03, 02 серпня 2017Світ
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В результаті обстрілу ніхто не постраждав, однак посольству було завдано незначного збитку.
REUTERS
Російське посольство в Дамаску в середу потрапило під мінометний обстріл. Про це йдеться в повідомленні на сайті російського МЗС.
Два снаряди впали на територію російської дипмісії, ще два – розірвалися в безпосередній близькості від зовнішнього периметра. В результаті обстрілу ніхто не постраждав, однак посольству було завдано незначного збитку.
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Нагадаємо, в липні в сирійському Дамаску вже обстрілювали район, де знаходиться російське посольство. Тоді постраждали сім осіб.
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