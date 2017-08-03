Помер актор Роберт Харді, який зіграв у "Черчиллі" і "Гаррі Поттері"

У Великобританії у віці 91 року помер актор, зірка телесеріалу "Всі істоти, великі і малі" Роберт Харді, передає Бі-бі-сі. Як заявила сім'я актора, він прожив "величезне життя" і "побудував кар'єру в театрі, на телебаченні і в кіно, яка налічує понад 70 років".

Читайте такожУ Каліфорнії померла вдова Френка Сінатри"Тата також будуть пам'ятати як прискіпливого лінгвіста, прекрасного художника, любителя музики та літератури", - йдеться в заяві.

Харді почав свою акторську кар'єру в 1955 році, зігравши у фільмі "Отелло". За фільм 1981 року "Уїнстон Черчілль: глухі роки" Харді отримав премію BAFTA.

У 1998 році актор знявся у фільмі Микити Михалкова "Сибірський цирульник". Останньою картиною, в якій знявся Харді, була "Крихітка Дорріт", що вийшла в 2008 році.