В посольство Іспанії у Венесуелі кинули "коктейлі Молотова"

03:49, 04 серпня 2017
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Прокуратура Венесуели проводить розслідування через напад на посольство Іспанії.

Посольство Іспанії в Каракасі, Венесуела / REUTERS

У Каракасі скоєно напад на посольство Іспанії. Про це повідомляє прокуратура Венесуели в Twitter.

Повідомляється, що двоє невідомих на мотоциклі кинули в будівлю кілька "коктейлів Молотова".

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Дипломатичне джерело повідомило агентству Reuters, що ніхто не постраждав. Прокуратура Венесуели проводить розслідування інциденту з нападом на посольство Іспанії в Каракасі.

Влада Іспанії раніше неодноразово виступала з критикою дій уряду Венесуели. Крім того, королівство відмовилося визнати Конституційну асамблею, вибори до якої відбулися у Венесуелі 30 липня.

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Теги: #політична криза у Венесуелі#напад на посольство Іспанії#іспанське посольство в Каракасі