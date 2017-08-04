В посольство Іспанії у Венесуелі кинули "коктейлі Молотова"

У Каракасі скоєно напад на посольство Іспанії. Про це повідомляє прокуратура Венесуели в Twitter.

Повідомляється, що двоє невідомих на мотоциклі кинули в будівлю кілька "коктейлів Молотова".

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Ministerio Público investiga ataque contra la Embajada de España en Caracas https://t.co/2OYNOdx7Qm#3Ago — Ministerio Público (@MPvenezolano) August 3, 2017

Дипломатичне джерело повідомило агентству Reuters, що ніхто не постраждав. Прокуратура Венесуели проводить розслідування інциденту з нападом на посольство Іспанії в Каракасі.

Влада Іспанії раніше неодноразово виступала з критикою дій уряду Венесуели. Крім того, королівство відмовилося визнати Конституційну асамблею, вибори до якої відбулися у Венесуелі 30 липня.