Відомого американського співака звинуватили в навмисному зараженні фанаток генітальним герпесом

Популярного американського співака Ашера, володаря семи премій «Греммі» звинуватили в сексуальному насильстві і умисному зараженні партнерок герпесом. Три жінки подали позов до артиста в суд в Лос-Анджелесі, повідомляє The Guardian.

Читайте такожПоліція не знайшла наркотиків у будинку вокаліста Linkin Park

«Коли я дізналася, що у нього герпес, я просто не могла повірити... Я б ніколи не погодилася спати з ним, якщо б знала це раніше», — сказала одна з заявниці Квантейша Шерптон. Інші позивачки не побажали розкривати своїх імен.

За словами Шерптон, вона вступила в зв'язок з артистом після концерту, в день свого 19-річчя. Аналізи показали, що у неї немає герпесу, але вона вважає, що Ашер був зобов'язаний попередити її про свою хворобу. У двох інших позивачки після контакту з артистом результат аналізу на вірус виявився позитивним.

Як повідомляє видання, місяць тому була оприлюднена інформація про позов, поданий проти Ашера в 2012 році. Тоді жінка, яка звинуватила співака у тому, що він заразив її герпесом, отримала компенсацію в розмірі 1,1 мільйона доларів.

38-річний Ашер - один з найбільш популярных американських r'nb-артистів. У списку найбільш успішних виконавців 2000-х, складеному профільним виданням Billboard, він посів друге місце, поступившись лише реперу Емінему.