У Саудівській Аравії після невдалого замаху помер спадкоємець престолу - ЗМІ

У Саудівській Аравії помер принц Мухаммед ібн Салман. Про це повідомило видання Sarahafm з посиланням на королівський двір, передає 112.ua.

Похорони відбудуться сьогодні після обіду. Молитва буде проходити в мечеті Імама Турки ібн Абдуллаха в столиці королівства Ер-Ріяді, щоб "Аллах подарував милість його душі".

Читайте такожКороль Саудівської Аравії позбавив племінника титулу і призначив спадкоємцем сина

Офіційно про причини смерті не повідомляється. Однак видання Еremnews з посиланням на близьких померлого повідомляє, що причиною смерті став серцевий напад.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня на спадкового принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана було скоєно замах. За даними ЗМІ, король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз аль-Сауд в найближчі п'ять місяців міг відмовитися від престолу на користь сина. Принци королівської сім'ї були незадоволені діями спадкоємця, спрямованими на усунення потенційних претендентів на престол.

У червні король призначив свого сина, міністра оборони Мухаммеда ібн Салмана, новим спадкоємцем престолу, а також заступником прем'єр-міністра. Попередній кронпринц, племінник короля, 57-річний Мухаммед ібн Наїф був позбавлений титулу і звільнений з поста міністра внутрішніх справ.

Ібн Салман був одним з найвпливовіших людей в королівстві, а також вважався однією з ключових фігур в конфлікті арабських країн і Катару. Він працював над скороченням залежності королівства від видобутку нафти. Також принц керував військовими операціями очолюваної саудитами коаліції в Ємені.