У Саудівській Аравії стався замах на життя наслідного принца

У Саудівській Аравії у неділю, 6 серпня, скоєно невдалий замах на наслідного принца Мохаммеда бен Салмана ас-Сауда. Про це повідомляє DT.ua з посиланням на агентство Fars.

Принц не постраждав, чоловіка, що вчинив замах на нього, заарештовано, повідомив журналістам один з дипломатів у Ер-Ріяді.

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За даними ЗМІ, король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз аль-Сауд у найближчі п'ять місяців може відмовитися від престолу на користь сина. Принци королівської сім'ї незадоволені діями спадкоємця, спрямованими на усунення потенційних претендентів на престол.

Король Саудівської Аравії призначив свого сина, міністра оборони Мухаммеда ібн Салмана новим спадкоємцем престолу, а також заступником прем'єр-міністра.