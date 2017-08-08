Гонитва в Брюсселі: затриманий водій повідомив про бомбу в машині
Поліцейські вистрілили в автомобіль, щоб водій зупинився. Машина врізалася в інший автомобіль, після чого водій був затриманий.
Поліція Брюсселя зупинила автомобіль і затримала водія, який повідомив, що у нього в машині закладена бомба, повідомляє Le Soir.
За даними бельгійської прокуратури, інцидент стався 8 серпня, близько 17.00 за місцевим часом (18.00 за Києвом), у столичній комуні Андерлехт.
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Поліція переслідувала автомобіль, який проїхав мінімум на один заборонний сигнал світлофора і відмовився зупинятися.
Поліцейські вистрілили в автомобіль, щоб водій зупинився. Переслідування завершилося в комуні Моленбек.
Машина врізалася в інший автомобіль, після чого водій був затриманий.
В даний час місце навколо автомобіля обгороджене і перекрито. Працюють сапери.