Туреччина почала будівництво стіни на кордоні з Іраном

Туреччина приступила до зведення "стіни безпеки" вздовж кордону з Іраном. Будівельні роботи почалися у вівторок, 8 серпня, повідомила адміністрація провінції Агри. На поширених владою фотографіях видно будівельні крани, які встановлюють на кордоні бетонні елементи шириною близько двох метрів, як повідомляє DW.

Такі заходи спрямовані насамперед проти забороненої в Туреччині Курдської робочої партії (КРП), а також близькою до неї іранської угруповання "Партія вільного життя в Курдистані", відомої своїми терактами на північному заході Ірану.

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Триметрові загородження покликані запобігати проникненню в країну курдських бойовиків і контрабандистів з території Ірану. Про плани будівництва стіни протяжністю 144 кілометри повідомив у червні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

В середині червня 2017 року турецька влада заявили про закінчення будівництва більшої частини стіни на кордоні з Сирією. За словами міністра оборони Туреччини Фікрі Ишика, завершені роботи на ділянці в 680 з 828 кілометрів. Зведення цього загородження допоможе запобігти проникненню терористів в Туреччину, вказав він. Зовнішні кордони Туреччини в рамках забезпечення "інтегрованої безпеки" будуть обладнані системами освітлення, сенсорами і камерами відеоспостереження, додав Ишик.