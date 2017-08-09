У НАТО і Грузії засудили візит Путіна до невизнаної Абхазії

У НАТО засудили візит президента Росії Володимира Путіна до невизнаної республіки Абхазія у дев'яту річницю збройної агресії РФ проти Грузії, передає Reuters."Візит президента Путіна в грузинський регіон Абхазія у дев'яту річницю збройного конфлікту підриває спроби міжнародної спільноти знайти мирне і узгоджене рішення конфлікту", - заявив речник Альянсу.

Читайте такожВ Абхазії стався потужний вибух на складі боєприпасів, постраждали 60 людей (відео)Крім цього, як передає "Грузия Online", поїздку російського президента розкритикував МЗС Грузії. Відомство заявило, що візит російського лідера є продовженням цілеспрямованої політики Москви проти Грузії.

"Подібна цинічна дія у дев'яту річницю серпневої війни служить узаконенню з російської сторони насильницької зміни державних кордонів суверенної держави шляхом військової агресії, етнічної чистки і окупації. Цим ходом Кремль також безрезультатно намагається підтримати, і легітимізувати свої окупаційні режими", - наголошується в заяві МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Путін прибув до Абхазії напередодні, цей візит став першим з 2013 року. Російський президент зустрівся з лідером невизнаної республіки Раулем Хаджимбою, заявивши, що між Москвою і Сухумі склалися "абсолютно особливі відносини".