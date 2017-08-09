На найпопулярнішій серед туристів горі в Тбілісі спалахнула масштабна пожежа (відео)

У вівторок, 8 серпня, в столиці Грузії Тбілісі загорівся ліс на горі Мтацмінда - улюбленому місці відпочинку туристів і місцевих жителів. Пожежа виникла недалеко від парку атракціонів, повідомляє "Sputnik Грузія".

Займання почалося відразу в декількох місцях. На тлі темного нічного неба яскраві язики полум'я було видно з різних точок міста - горіли дерева і трава, з усього міста були стягнуті пожежні розрахунки, яким вдалося локалізувати пожежу, незважаючи на складний рельєф.

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МВС Грузії почало слідство у зв'язку з пожежею. «Згоріло приблизно два гектари. Зараз вогонь повністю локалізовано, загрози поширення полум'я більше немає. Залишилося кілька невеликих вогнищ, які під контролем пожежників», - сказав представник МВС,

Причина пожежі поки не названа, слідство розглядає кілька версій. Відзначимо, що в Тбілісі стоїть традиційна для серпня виснажлива спека, близько 40 градусів, давно не було дощів.

Нагадаємо, раніше експерти Greenpeace виявили масштабну пожежу у тундрі Гренландії, де раніше таких великих пожеж не спостерігалося. Вигоріла площа на даний момент оцінюється в 1250 гектарів.